Путин освободил Мезенцева от обязанностей члена коллегии МИД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россия настоятельно рекомендует всем странам, включая Турцию, анализировать воинствующие заявления Киева и не подпитывать эти милитаристские настроения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Киеву ударных беспилотников.

Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, — Турция одна из них — настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от...