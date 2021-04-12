Путин освободил Мезенцева от обязанностей члена коллегии МИД России

https://static.news.ru/photo/ab0d02f4-9ba9-11eb-9860-96000091f725_660.jpgДмитрий МезенцевФото: Сергей Булкин/NEWS.RU
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев освобождён от обязанностей члена коллегии МИД РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Освободить от обязанностей члена коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации Мезенцева Дмитрия Федоровича, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Этим же распоряжением российский президент утвердил членом коллегии внешнеполитического ведомства директора Правового департамента МИД Евгения Загайнова.
Ранее стало известно, что Путин отправил в отставку первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого. Указ вступил в силу со дня подписания, 12 апреля.
Как сообщал NEWS.ru, сегодня российский президент также утвердил новый порядок назначения директора Федеральной службы охраны (ФСО).