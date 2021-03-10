Путин обсудил с премьером Люксембурга возможные поставки «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/9daa0dfa-81a0-11eb-882e-96000091f725_660.jpg Ксавье Беттель Фото: Thierry Roge/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможные поставки вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщается на сайте президента, разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет производиться в Италии. Соответствующее соглашение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с компанией ADIENNE Pharma & Biotech. Таким образом, впервые получено разрешение на изготовление российского препарата в Европе. Как сообщает Итало-Российская торговая палата (ИРТП), местное производство должно начаться в июне 2021 года. Предположительно, до конца года будет создано около 10 млн доз вакцины.

Российский препарат «Спутник V» центра Гамалеи уже вошёл в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных зарубежными регуляторами. Сыворотку уже зарегистрировали более 40 стран, общее население которых превышает 1,2 млрд человек. Так, 7 марта препарат «Спутник V» получил регистрацию в Северной Македонии, а 9 марта был одобрен в Марокко, писал NEWS.ru.