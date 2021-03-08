РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии

https://static.news.ru/photo/75343ef8-8020-11eb-ad67-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет производиться в Италии. Соответствующее соглашение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с компанией ADIENNE Pharma & Biotech.

Таким образом, впервые получено разрешение на изготовление российского препарата в Европе. Как сообщает Итало-Российская торговая палата (ИРТП), местное производство должно начаться в июне 2021 года. Предположительно, до конца года будет создано около 10 млн доз вакцины.

Данное соглашение — это первое в своём роде соглашение с европейским партнёром. Его можно назвать историческим событием, которое является доказательством хорошего состояния двусторонних отношений между нашими странами и показывает нам, что итальянские компании могут видеть за пределами политических разногласий, — сказал президент ИРТП Винченцо Трани.

Он отметил, что для всех стран, которые борются за благополучие граждан, эффективное здравоохранение и стабилизацию экономики, является приоритетом безопасная и доступная вакцина. И в данном случае ставка делается вовсе не на политические цели.

Накануне, 7 марта, препарат «Спутник V» получил регистрацию в Северной Македонии. Таким образом, он зарегистрирован уже в 46 странах мира с общим населением свыше 1,2 млрд человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз готов помочь РФ в производстве российских препаратов от коронавирусной инфекции на территории Европы. Однако приоритетом остаётся выпуск собственных препаратов на фабриках стран ЕС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.