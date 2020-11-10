Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии

https://static.news.ru/photo/d2b9e8c0-237d-11eb-98ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/karabakh_azerbaycan

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии.

Россия и Турция будут совместно осуществлять надзор за соблюдением соглашения о прекращении огня в Карабахе. Эрдоган назвал этот документ правильным шагом к постоянному урегулированию ситуации, сообщает канцелярия турецкого лидера.

По словам политика, конфликт в Нагорном Карабахе показал необходимость сотрудничества между Россией и Турцией в урегулировании региональных конфликтов. Российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня в Карабахе будет создан в районе, указанном Азербайджаном. Также турецкий президент подчеркнул, что Москва и Анкара могут использовать в Сирии механизм, аналогичный применённому в Карабахе, сообщает ТАСС.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направит к зоне соприкосновения в регионе около 1900 миротворцев. Полный текст заявления был опубликован на сайте Кремля.

Как писал NEWS.ru, Азербайджан одержал военную и дипломатическую победу в Карабахе. Премьер-министр Армении Пашинян распрощался с особым статусом НКР и оказался под угрозой импичмента.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.