Азербайджан одержал военную и дипломатическую победу в Карабахе

Война в зоне самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики (НКР), длившая полтора месяца, завершилась мирным договором. В ночь на 10 ноября документ согласовали президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении. Ереван фактически капитулировал в конфликте, приняв условия Баку и сохранив в зоне своего влияния лишь небольшую часть территории региона. Армянский премьер Никол Пашинян назвал сложившуюся ситуацию «большой неудачей», чем вызвал бурю эмоций среди оппозиции, поскольку у Армении был шанс решить этот вопрос малой кровью — без огромных человеческих потерь и экономического коллапса.

Подобный итог военной кампании, с одной стороны, демонстрирует военную и дипломатическую победу Азербайджана, подчёркивает важную роль России в урегулировании конфликта, которая уже ввела миротворцев, и в то же время ставит под вопрос политическое будущее армянского премьера Никола Пашиняна.

Традиционно за урегулирование в Карабахе отвечала профильная Минская группа ОБСЕ, сопредседателями в которой являются Россия, США и Франция. Однако на этот раз западные силы, несмотря на активную риторику, не оказали сколь-либо ощутимого влияния на ситуацию, несмотря на апелляцию к ним Еревана в расчёте на активность армянского лобби. Вероятно, значение Минской группы будет лишь уменьшаться.

Провал обороны

Активизация боевых действий в зоне НКР началась 27 сентября: Ереван и Баку обменялись обвинениями в эскалации конфликта и ввели военное положение. Армянские и так называемые карабахские власти также объявили всеобщую мобилизацию, азербайджанские — частичную.

Развернувшиеся боевые действия стали наиболее масштабными в регионе с момента окончания Карабахской войны в 1994-м. Однако, как оказалось, с тех пор ВС Армении и НКР выстраивали оборону по старым лекалам позиционного конфликта, что обернулось крахом в условиях современного конфликта. Азербайджанское командование быстро меняло тактику, переходя от фланговых атак к методичному «отгрызанию» кусков территории и к прорывам отдельных участков фронта после длительных ударов по позициям и местам сосредоточения тактических резервов — артиллерийскими средствами, ракетным оружием и беспилотниками.

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К тому же у Армении и НКР наблюдался вакуум в самых разных сферах: от создания эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО) до отсутствия серьёзных инженерных заграждений и маскировки. Азербайджанские ВС, в свою очередь, уже в первые дни взяли курс на максимальное истощение систем ПВО противника, провоцируя его на запуск ракет ложными целями, включая, например, беспилотный вариант самолёта Ан-2.

Макеты дронов отвлекали внимание и перенасыщали огневые средства ПВО, а современные беспилотники Bayktar, закупленные у Турции, и дроны-камикадзе Hаrop, приобретённые у Израиля, методично перемалывали армянскую военную технику. На счету азербайджанских дронов пусковые установки зенитной системы С-300ПС. В общей сложности за время боевых действий армии Армении и самопровозглашённой НКР потеряли , по меньшей мере, шесть ПУ С-300ПС, десятки советских комплексов ПВО типа «ОСА-АКМ», «Куб», а также не менее 250 танков и десятки других единиц бронетехники.

Российские эксперты прямо признают : сложившаяся ситуация — не только заслуга Азербайджана, комбинированно применявшего БЛА, высокоточные комплексы LORA и «Полонез», а также ПТРК Spike, но и полный провал военного планирования армянских ВС.

Всего через неделю после обострения, 4 октября, войска Азербайджана среди прочих населенных пунктов взяли под контроль посёлок Мадагиз, находившийся на так называемой линии соприкосновения. Этот успех имел большое символическое значение, поскольку дал возможность Баку заявить о прорыве обороны Армении.

Нет больше линии соприкосновения. Мы её прорвали. 30 лет они сооружали эту линию соприкосновения, — заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.

Оперативная свобода

Спустя две недели после начала боевых действий российская дипломатия предприняла попытку примирить враждующие стороны. 11-часовые переговоры глав МИД РФ, Армении и Азербайджана, прошедшие в Москве в ночь на 10 октября, привели к тому, что Ереван и Баку подписали соглашение о прекращении огня.

Однако уже на следующий день армянские вооружённые силы обстреляли азербайджанский город Гянджа и другие населённые пункты, не входящие в зону непосредственного конфликта, в результате чего погибли мирные жители. ВС Азербайджана в ответ продолжили контрнаступление, продвигаясь к столице самопровозглашённой республики.

12 октября интенсивность боевых действий резко возросла, что стало заметно как по росту потерь, так и по активному использованию с обеих сторон стратегического для данной местности оружия: оперативно-тактических ракет и дальнобойных РСЗО. Армянская сторона стала чаще прибегать к беспилотникам, однако преимущество в воздухе оставалось за Азербайджаном.

За три недели прорыв обороны на узком южном участке фронта стал серьёзным оперативным успехом для Баку: как отмечал военный эксперт Виктор Мураховский, наступающие завладели инициативой и получили возможность выбирать направления ударов в оперативной глубине, «растаскивая» силы обороны.

Обеспечив устойчивость своих флангов взятием Гадрута и Физули, азербайджанские войска двинулись в сторону армянской границы, не встречая серьёзного сопротивления, — лишь на уровне немногочисленных отрядов, быстро сдававших позиции. К 21 октября армия Азербайджана взяла под контроль границу с Ираном и вышла к Лачинскому коридору.

vk.com/military_az

В то же время неудачи на фронте привели к деморализации армий Армении и НКР, множились сообщения о дезертирах в их рядах. 29 октября президент самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян, неохотно признавая продвижение Азербайджана ко второму по численности городу региона Шуше, напомнил о местной поговорке: «Кто контролирует Шушу, тот контролирует Карабах».

Гористая местность, в которой продвижение бронетехники затруднено, а наступающая группировка вроде бы открыта для обстрела с других высот, давала армянской стороне надежду на успешную оборону. При этом в последние дни Азербайджан не использовал свои козыри — артиллерию и ударные беспилотники. Дроны, как известно, не только обеспечивали ему огневое, но и медийное превосходство — от их ударов армии НКР и Армении понесли огромные потери в бронетехнике, средствах ПВО и другой тяжёлой технике, а объективные средства визуального контроля аппаратов давали картинку в высоком разрешении, подтверждая официальные заявления Баку.

Однако охват населённого пункта и его штурм произошли в считаные дни — к 4 ноября азербайджанцам удалось взять прочный контроль над горами южнее Шуши и дороги от города в сторону Лачина. В ночь на 5 ноября спецназ ВС Азербайджана достиг трассы и вышел непосредственно к скале, на которой стоит населённый пункт. 8 ноября Шуша, который ведёт свою историю с XVIII века (город с его крепостными стенами был воздвигнут в 1750 году Панах-али Ханом для охраны Карабахского ханства. — NEWS.ru), был взят Азербайджаном под свой контроль. Утрату контроля над Шушей и развитие атаки на соседний Степанакерт — столицу и крупнейшего города в Нагорном Карабахе — на следующий день признали и сами карабахские власти.

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Попытка интернационализации

Военная кампания сопровождалась многочисленными обвинениями Еревана: якобы на азербайджанской стороне воюют наёмники с Ближнего Востока, а Баку прибегает к помощи турецких специалистов и техники. Но представить убедительных доказательств этих заявлений армянская сторона так и не смогла. При этом Пашинян, стараясь интернационализировать конфликт, сам оказался в патовой ситуации — на фоне сообщений о вербовке армянской диаспорой курдских боевиков Рабочей партии Курдистана и добровольцев из-за рубежа для войны в Карабахе. Занималась этим, в частности, зарегистрированная в Ереване общественная военно-патриотической организации VOMA, рекрутировавшая «волонтёров» в том числе и в России, хотя, согласно 208-й статье УК РФ, для них это должно караться сроком до 15 лет.

Терпя неудачи на фронте, Никол Пашинян пытался всячески вовлечь сторонних участников в противостояние. Так, говоря о роли Турции, глава правительства откровенно указывал, что конфликт в Карабахе — прямая угроза России и Ирану, очевидно, полагая, что подобные заявления вроде как должны заставить Кремль сменить нейтральную позицию на позицию вмешательства в войну на стороне Еревана.

Армянская сторона, не добившись поддержки от Москвы, вела активные переговоры с европейскими руководителями, а президент Армении даже побывал в штаб-квартире НАТО. В октябре глава МИД республики и его коллега из Азербайджана были приглашены на встречи с госсекретарём США Майком Помпео. Впрочем, непосредственного эффекта консультации не возымели, как не возымела попытка Еревана разыграть козырь армянского лобби накануне президентских выборов в США.

Проклятия в адрес Пашиняна

Очевидно, что именно этот комплекс факторов — успехи азербайджанских ВС на фронте вкупе с отсутствием внешней поддержки Еревана — привели к тому, что глава правительства Армении всё же пошёл на мирное соглашение, не пытаясь изобразить продолжение сопротивления и отрицать продвижение войск Азербайджана с Степанакерту. Трёхсторонние договорённости о прекращении огня предполагают не только окончание боевых действий, но и переход под контроль Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также части Газахского района.

kremlin.ru

Помимо этого, азербайджанские силы останутся на занятых ими в ходе наступления позициях, включая взятый ранее город Шуша. В регион уже введён миротворческий контингент из России, общая численность которого будет доведена до двух тысяч военнослужащих. Группировка останется в зоне Карабаха в течение пяти лет — с возможностью продления этого срока. При этом в подписанном соглашении не осталось места особому статусу НКР, который обещал самопровозглашённой республике армянский премьер.

По словам Пашиняна, согласие на перемирие было «трудным решением», а текст совместного заявления государственных лидеров «невыразимо болезнен» для него. Премьер отказался признавать поражение, хотя и не уточнил, каким образом и какими средствами после громадных потерь в живой силе, военной технике и коллапса в экономике собирается брать реванш. Однако оппозиция и этнические армяне, проживающие за границей, не стесняются в выражениях.

Зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян, давно находящийся в оппозиции к Пашиняну, в Facebook обвинил премьера в обмане людей и введении их в заблуждение обещаниями «победы».

Будь ты проклят, Никол, — написал он.

Представители 17 оппозиционных партий выступили с коллективным заявлением, назвав трёхстороннее заявление «самой позорной страницей нашей истории».

За спинами солдат, защищающих на фронте своей кровью землю и государственность и всех нас, было подписано предательское соглашение, — подчеркнули они.

Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян предположил, что теперь Пашиняна «будут рвать на куски», от себя добавив: «Гори в аду, тварь!». Его супруга Маргарита Симоньян, уже давно ведущая заочную дискуссию с армянским премьером, использовала аналогичную формулировку, заявив, что «примерно такие настроения царят сейчас в Ереване, в фейсбуке Пашиняна и у меня на кухне».

Шаг армянского премьера, хотя и был вопросом времени, вызвал общее недовольство в республике. Ещё ночью жители Еревана взяли штурмом здание Национального cобрания (парламента), избили спикера Арарата Мирзояна и разграбили резиденцию Пашиняна, который продолжает где-то скрываться.

Протестующие требуют импичмента премьер-министра и немедленной передачи власти военным. Законно это сделать пока нереально: несмотря на то, что ещё до мирного соглашения 17 армянский партий выступили с требованием отставки Пашиняна, большинство мандатов в армянском парламенте (88 из 132) сейчас у фракции партии «Мой шаг», поддерживающей премьера. Кроме того, в республике по-прежнему действует военное положение, которое не допускает смены руководства.

VAHRAM BAGHDASARYAN/ТАСС

Возвращение Кочаряна

Однако эти обстоятельства не исключают того, что премьер может быть смещён силой: в конечном счёте он сам два года назад пришёл к власти, несмотря на господство правившей тогда Республиканской партии Армении. А соглашение о перемирии наверняка будет использовано как козырь оппозицией, которая в республике всё чаще заявляет о себе на фоне не только военных, но и экономических неудач правительства Пашиняна.

Речь идёт, в первую очередь, о так называемом «карабахском клане», представленном бывшими президентами Армении Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном. Последний не только опередил своего политического оппонента Пашиняна в посещении Карабаха, но и ведёт закулисные игры, снабжая регион нелегальными поставками оружием.

Активность Кочаряна проявляется не только в оружейных поставках, но также в политических контактах внутри страны и за её пределами. Вполне очевидно, что, используя турбулентность в армянской политике и неустойчивое положение Пашиняна, экс-президент пытается вернуться в большую политику. Учитывая, что действующий премьер несколько раз пытался отправить оппонента за решётку, весьма двусмысленно смотрелась выдвинутая некоторыми политическими силами Армении инициатива создать совет из бывших лидеров страны и «президентов Нагорного Карабаха».

Роберт Кочарян Global Look Press

По сути, это была попытка фронды легитимировать оппозиционный фронт против Пашиняна, на которого армянское население возлагает ответственность за территориальные потери в ходе конфликта. При этом нельзя сказать, что такая альтернативная группа действительно будет способствовать деэскалации в Закавказье и балансу интересов, на что рассчитывает Россия, вводя миротворцев и давая возможность пограничной службе ФСБ контролировать восстановление транспортной развязки в регионе.