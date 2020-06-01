Путин назначил голосование по поправкам на 1 июля

Президент Владимир Путин поручил Центризбиркому и регионам начать подготовку всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, назвав датой проведения 1 июля.
Очень рассчитываю, что граждане России примут в голосовании самое активное участие, — отметил Путин.
Как писал NEWS.ru, 1 июня президент заявил, что российским властям удалось сдержать рост распространения коронавируса и «удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию».
Количество заражённых в этот день приблизилось к 415 тысячам, увеличившись на девять тысяч за сутки. Заболеваемость коронавирусом за пределами Москвы 31 мая оказалась рекордной.
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