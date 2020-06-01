Путин назначил голосование по поправкам на 1 июля

Фото: Сергей Киселев/ АГН«Москва»

Власти Соединённых Штатов Америки, приглашая Россию на саммит «Большой семёрки» — G7, могут начать скрытно «подкупать» Кремль, требуя взамен поддержать Белый дом в торговой войне против Китая. Остальные участники переговоров (Индия, Австралия, Южная Корея) выбраны Вашингтоном также не случайно — они являются ведущими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), считает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Он заявил, что глава США Дональд Трамп «играет с огнём», предлагая Москве принять участие в саммите. После выборов президента в 2016-м некоторые американцы протестовали в шапках-ушанках и с флагами РФ,...