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Путин намерен встретиться с лидерами фракций Госдумы

11:41, 02 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций, традиционно проводимая после единого дня голосования, уже готовится. О её дате пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал сообщить дополнительно.

Да, такая встреча готовится. Действительно, это будет традиционная встреча, это же регулярное общение. Мы сообщим о времени дополнительно, — цитирует ТАСС Пескова.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что эта встреча может состояться в режиме видеоконференции в первой декаде октября. До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов напомнил, что руководители фракций встречаются с президентом по традиции после единого дня голосования. В этом году он состоялся 13 сентября. По словам Миронова, лидеры политических объединений РФ хотели бы обсудить итоги единого дня голосования и нововведения в избирательном законодательстве.

Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» утратила лидерство в городских думах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска политическая партия не смогла обеспечить себе большинство голосов.

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