https://static.news.ru/photo/a12dd730-e427-11e9-a03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Хасан Рухани обсудят ситуацию в Ормузском проливе и тему иранской ядерной сделки на встрече в Ереване во вторник, 1 октября.

И напряжённая ситуация в районе Ормузского пролива, и, естественно, ситуация с СВПД (совместным всеобъемлющим планом действий по иранской проблеме. — News.ru), — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что 60 дней, которые иранская сторона обозначила перед дальнейшими шагами по сокращению объёма своих обязательств по СВПД, истекают.

Как ранее писал News.ru, Рухани заявил, что по вопросу о подготовке формата обсуждений ядерной сделки, предполагающего участие США, был сделан важный шаг.