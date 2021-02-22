Путин и Лукашенко в Сочи покатаются на лыжах

https://static.news.ru/photo/3f8bf4ea-7507-11eb-9e4d-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Время их беседы не регламентировано, сообщается, что они планируют не только поговорить, но и покататься на лыжах.

Когда закончится [разговор], наверняка не знает никто — регламента нет. Зато есть планы вместе пообедать и покататься на лыжах, — сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как уточняет агентство «БелТА», предполагается, Путин и Лукашенко намерены уделить особое внимание обсуждению развития двусторонних отношений. Важным вопросом станет совместное реагирование на вызовы извне, касающиеся в том числе сферы военной безопасности и взаимодействия в интеграционных структурах. Ожидается также, что политики обменяются мнениями касательно международной повестки дня.

Как писал NEWS.ru, после того как Минск начал добиваться от Москвы очередного кредита, на который могут пойти остатки средств на заём для строительства Белорусской АЭС, Лукашенко прокомментировал слухи о планах попросить у России в долг $3 млрд. Он заявил, что изначально договорился с российским лидером Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.