Путин и Лукашенко продолжили переговоры после пятичасовой встречи

https://static.news.ru/photo/c02f12ce-c081-11eb-9182-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 29 мая продолжили переговоры в Сочи после пятичасовой беседы днём ранее, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Сегодня общение двух президентов [России и Белоруссии в Сочи] продолжается, — заявил представитель Кремля.

Накануне лидеры обсудили актуальные вопросы. Одной из тем стала ситуация вокруг посадки борта Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. По этому поводу Путин вспомнил ситуацию с посадкой в 2013 году самолёта президента Боливии Эво Моралеса в Вене для проверки. Тогда на борту искали американского спецагента и экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Также Лукашенко заявил, что привёз Путину документы, которые покажут, что на самом деле происходит в Белоруссии. По словам Пескова, главы государств побеседовали и о дальнейшем развитии двусторонних связей и партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

С начала года лидер Белоруссии уже в третий раз приезжает в РФ. Там же, в Сочи, встреча глав государств прошла 22 февраля. Ровно два месяца спустя Путин и Лукашенко встретились в Москве.