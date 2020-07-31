Путин и Лукашенко могут в ближайшее время обсудить задержание россиян

https://static.news.ru/photo/2e8dc964-d31a-11ea-9317-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко ещё не контактировали после задержания 33 российских граждан в Белоруссии, однако могут вскоре это сделать.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Путин и Лукашенко могут созвониться и обсудить этот резонансный эпизод, передаёт URA.RU. Представитель Кремля добавил, что задержанные россияне были в Белоруссии транзитом и никак не связаны с внутренними делами республики.

Пескову был задан вопрос, повлияет ли задержание на отношения Минска и Москвы.

Безосновательное задержание российских граждан, причём 33, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, — ответил пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля выразил надежду, что ситуация благополучно разрешится в ближайшем будущем.

29 июля о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — бойцы ЧВК Вагнера. Российские дипломаты получили от Минска официальное уведомление о задержании российских граждан, однако в нём речь шла о 32 лицах.

Власти Белоруссии заявляют, что бойцы ЧВК планировали дестабилизировать обстановку в республике накануне выборов. Как писал NEWS.ru, в отношении россиян возбудили уголовные дела о подготовке терактов.