Белоруссия официально уведомила посольство РФ о задержании 32 россиян

https://static.news.ru/photo/a86553f2-d1bb-11ea-b46b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство РФ в Белоруссии получило от Министерства иностранных дел РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России.

Посольством получено от главного консульского управления МИД Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России, — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл срочное совещание с членами Совета Безопасности после сообщений о задержании российских наёмником из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. Глава государства поручил немедленно разобраться в ситуации. Он отметил, что если это действительно российские граждане, то нужно обратиться в соответствующие структуры РФ. При этом Лукашенко добавил, что Минск не ставит целью опорочить «близкую» страну.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось. Кроме того, профессиональные военные «не используются для таких историй». Он отметил, что боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержанием оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста в Минске и других городах.