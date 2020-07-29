Лукашенко созвал экстренное совещание после задержания россиян в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/481c27f8-d1ae-11ea-9342-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит срочное совещание с членами Совета Безопасности после сообщений о задержании 33 российских наёмником из ЧВК Вагнера. Заседание проходит во Дворце Независимости.

Как сообщает Telegram-канал Пул Первого, тема совещания неизвестна, однако, предположительно, речь пойдёт о пойманных под Минском россиянах. Ранее в правоохранительных органах Белоруссии заявляли, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь с 24 на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Ранее, как писал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось. Кроме того, профессиональные военные «не используются для таких историй». Он отметил, что боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно.