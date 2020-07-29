Лукашенко созвал экстренное совещание после задержания россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит срочное совещание с членами Совета Безопасности после сообщений о задержании 33 российских наёмником из ЧВК Вагнера. Заседание проходит во Дворце Независимости.
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О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь с 24 на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.
Ранее, как писал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось. Кроме того, профессиональные военные «не используются для таких историй». Он отметил, что боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно.
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