Задержанного в Италии гражданина РФ обвинили в работе на ГРУ

https://static.news.ru/photo/3d966f6a-92f5-11eb-8793-96000091f725_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Сотрудник российского посольства в Италии, с которым выходил на связь арестованный за шпионаж итальянский офицер, якобы был сотрудником Главного разведывательного управления. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили итальянские журналисты со ссылкой на собственный источник, который остался нераскрытым.

Россиянин, якобы работавший на ГРУ, был «одним из десятка сотрудников службы» при дипломатическом представительстве. Предполагается, что с конца прошлого года итальянский офицер передал ему не менее трёх партий секретных документов, пишет газета la Repubblica.

Ранее стало известно, что в Риме задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Такие сведения приводит газета La Repubblica. Карабинеры заявили, что задержан капитан ВМС Италии. Его взяли с поличным, когда он якобы передавал секретные сведения офицеру ВС РФ, который был аккредитован при посольстве в Риме.

Как передавал NEWS.ru, стало известно имя задержанного итальянца. Его зовут Вальтер Биот. Офицер имел доступ к секретным документам. Он мог передать российскому военному бумаги о дипмиссиях, в частности, в Ираке и Афганистане. Биот с 2014 года работал в управлении внешних связей Минобороны. Потом перешёл на более важную должность