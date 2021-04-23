Песков: Путин готов обсудить с Зеленским отношения стран, но не Крым

https://static.news.ru/photo/178a5860-a419-11eb-b6ab-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look

Темой разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть исключительно отношения между государствами. Вопрос о принадлежности Крыма обсуждаться не должен и не будет, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать, — сказал представитель Кремля.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны России прозвучала инициатива встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

21 апреля Песков заявил, что официальных запросов о переговорах со стороны Зеленского к Путину в последнее время не поступало. На следующий день он проинформировал, что главе государства доложили о предложении украинского лидера провести встречу. Глава РФ ответит, если посчитает нужным, пообещал он.