Путин ещё не выбрал кандидата на пост главы МЧС

Президент России Владимир Путин пока не определился, кого назначит на должность главы МЧС. Кремль известит о назначении публикацией соответствующего указа президента. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
Пока президент не определился с кандидатурой. <...> Как только президент определится с кандидатурой, он подпишет указ, — сказал Песков.
Он также пообещал незамедлительно объявить о подписании соответствующего указа.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая сорвавшегося со скалы режиссёра Александра Мельника на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. Временно исполняющим обязанности главы МЧС президент назначил генерал-полковника Александра Чуприяна.