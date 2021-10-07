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Путин ещё не выбрал кандидата на пост главы МЧС

12:54, 07 октября 2021
Путин ещё не выбрал кандидата на пост главы МЧС
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Президент России Владимир Путин пока не определился, кого назначит на должность главы МЧС. Кремль известит о назначении публикацией соответствующего указа президента. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Пока президент не определился с кандидатурой. <...> Как только президент определится с кандидатурой, он подпишет указ, — сказал Песков.

Он также пообещал незамедлительно объявить о подписании соответствующего указа.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая сорвавшегося со скалы режиссёра Александра Мельника на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. Временно исполняющим обязанности главы МЧС президент назначил генерал-полковника Александра Чуприяна.

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