Путин ещё не выбрал кандидата на пост главы МЧС

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал высказывание экс-председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса о развале России и возвращении полуострова Украине патологической русофобией. Он заявил о том, что такое отношение к РФ мешает трезвому взгляду на мир.

Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир. Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина....