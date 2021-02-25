Пушков рассказал, почему развалится НАТО

https://static.news.ru/photo/4757f6be-77dd-11eb-bccd-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что НАТО начнёт разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы». По его словам, сейчас Альянс не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулся Запад, будь то терроризм или пандемия коронавируса.

На деле с распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла свой «raison d'etre» — то есть cмысл существования. <...> Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна «российская угроза»: это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения стратегического контроля США над Европой. Без этой вымышленной угрозы альянс начнёт рассыпаться, — отметил сенатор в Telegram.

Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России в Восточной Европе с помощью нескольких инициатив. В частности, упор будет сделан на многонациональные военные учения, разработку крылатых ракет большой дальности и средств наблюдения в стратегически важных районах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия желает вступить в вооружённый конфликт со странами Североатлантического альянса. Такое мнение высказали обозреватели польского журнала Gazeta Polska. Издание отмечает, что Москва не исключает возможности применения самого смертоносного оружия для нейтрализации сил, размещённых на восточном фланге НАТО.