Пушков рассказал о проблемах, стоящих перед Россией в 2021 году

В 2021 году перед Россией стоит четыре проблемы. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
Пушков считает, что в 2021 году всему миру предстоит выйти из непростой эпидемиологической ситуации и провести вакцинацию от коронавируса. Также сенатор причислил к глобальным проблемам превращение соцсетей в «информационное оружие».
Можем ли мы позволить глобальным интернет-компаниям подменять своими внутрикорпоративными решениями национальное законодательство? Как быть? Блокировать тот же YouTube? Но у него 90 миллионов российских подписчиков. Для многих из них этот видеосервис необходим в профессиональном плане, — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Россия столкнулась сразу с несколькими проблемами — проведением вакцинации от коронавируса, сменой власти в США, диктатурой глобальных соцсетей.
Новая администрация видит <…> в России врага. Разница в подходах ощутимая: с конкурентами можно разговаривать, а с врагами вряд ли можно работать над нормализацией отношений, — сообщил Пушков.
Он добавил, что в данный момент американская политика возвращается к «наследию Барака Обамы». При этом, по его мнению, приоритетом для властей России должно стать решение четвёртой проблемы — обеспечение роста благосостояния и уровня жизни россиян.
Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков призвал перестать ожидать одобрения Запада при борьбе с коронавирусом. По мнению сенатора, результаты противодействия COVID-19 в Европе и США не дают им морального права оценивать российские достижения.