https://static.news.ru/photo/081688ec-29d9-11ea-af96-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Евросоюз при введении санкций против России загнал себя в свою ловушку. Так он прокомментировал слова президент Франции Эммануэль Макрон о том, что ограничительные меры не дали ничего позитивного ни Москве, ни Брюсселю.

Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают, — написал член Совфеда в своём Twitter.

Он добавил, что сложившееся положение дел является именно тем случаем, когда ловец попал в собственную ловушку.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков назвал верной мысль спецпредставителя президента Франции Жан-Пьера Шевенмана о санкциях. Шевенман заявил о том, что идея изолировать Россию с помощью ограничительных мер является провальной. Сенатор подчеркнул, что ложными являются и «чушь о вмешательстве» РФ в избирательный процесс, и идея «российской агрессии».