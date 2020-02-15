https://static.news.ru/photo/081688ec-29d9-11ea-af96-fa163e074e61_660.jpgАлексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Евросоюз при введении санкций против России загнал себя в свою ловушку. Так он прокомментировал слова президент Франции Эммануэль Макрон о том, что ограничительные меры не дали ничего позитивного ни Москве, ни Брюсселю.
Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают, — написал член Совфеда в своём Twitter.
Он добавил, что сложившееся положение дел является именно тем случаем, когда ловец попал в собственную ловушку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков назвал верной мысль спецпредставителя президента Франции Жан-Пьера Шевенмана о санкциях. Шевенман заявил о том, что идея изолировать Россию с помощью ограничительных мер является провальной. Сенатор подчеркнул, что ложными являются и «чушь о вмешательстве» РФ в избирательный процесс, и идея «российской агрессии».