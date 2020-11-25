Пушков не исключил начало «ледяной войны» между Россией и США

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Сенатор Алексей Пушков отреагировал на сообщения о планах американской администрации ввести новые санкции в отношении России. Он считает, что отношения между странами окончательно испортятся.

Политик убеждён, что демократы с ещё большим рвением продолжат курс нынешней администрации в отношении России.

При администрации демократов велика вероятность интенсификации уже идущей холодной войны США против России и её превращения в ледяную войну, — написал Пушков в Telegram.

Ранее стало известно, что США хотят ввести санкции против 89 компаний из Китая, сотрудничающих с военными, а также против 30 российских организаций, среди которых Министерство обороны и ряд предприятий оборонно-промышленнго комплекса.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что подключение России к «китайскому кейсу» может свидетельствовать о стремлении Вашингтона заморозить отношения Москвы и Пекина в вопросе стратегических вооружений. Она уверена, что американцы ищут уязвимые точки у двух государства, писал NEWS.ru.