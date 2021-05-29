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Пушков назвал главную опасность, исходящую от США

01:48, 30 мая 2021
Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Главную опасность, исходящую от США, назвал член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

США активно вооружаются. Обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии. В условиях «съёживания» сверхдержавы ее руководство делает ставку на военную силу. В этом главная опасность, исходящая от падающего гегемона, — написал сенатор.

Ранее президент США Джо Байден представил конгрессу детальный проект бюджета страны на 2022 финансовый год. В числе прочих расходов, в бюджете запланировано выделение $715 млрд на нужды Пентагона.

В свою очередь, Госдепартамент США запросил у конгресса $255 млн на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе для её защиты от «российской агрессии».

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