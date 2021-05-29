Пушков назвал главную опасность, исходящую от США

https://static.news.ru/photo/50a32284-c3c9-11ea-95cf-fa163e074e61_660.jpgФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Главную опасность, исходящую от США, назвал член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
США активно вооружаются. Обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии. В условиях «съёживания» сверхдержавы ее руководство делает ставку на военную силу. В этом главная опасность, исходящая от падающего гегемона, — написал сенатор.
Ранее президент США Джо Байден представил конгрессу детальный проект бюджета страны на 2022 финансовый год. В числе прочих расходов, в бюджете запланировано выделение $715 млрд на нужды Пентагона.
В свою очередь, Госдепартамент США запросил у конгресса $255 млн на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе для её защиты от «российской агрессии».