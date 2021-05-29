Пушков назвал главную опасность, исходящую от США

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Российский телеведущий Владимир Соловьёв вспомнил про статью голландской газеты AD, которая в 2016 году предсказывала, что президент России вот-вот скинет на Европу ядерную бомбу. Находкой журналист поделился в своём Telegram-канале.

Тогда автор статьи Боб ван Хует опросил трёх генералов нидерландской армии по поводу войны НАТО против РФ в 2017 году. И все они повторяли, что это единственное, что должно занимать...