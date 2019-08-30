https://static.news.ru/photo/412c8f5a-ccd7-11e9-b272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Поддержать студентов-фигурантов уголовного дела о якобы «массовых беспорядках» 27 июля, а также других эпизодов призвал профсоюз «Университетская солидарность». Объединение предлагает преподавательскому сообществу напомнить фамилии заключённых в первый день учебного года.

Сегодня 1 сентября — начало нового учебного года. Завтра в большинстве университетов пройдут первые занятия. Однако в последнее время сразу у нескольких вузов появились свои студенты-политзаключённые, которые из-за произвола властей и следственных органов ещё не скоро смогут вернуться к учёбе и научным исследованиям, — говорится в заявлении на сайте профсоюза .

Организация напоминает, что такими студентами стали фигуранты «московского дела» Даниил Конон (МГТУ имени Баумана), Егор Жуков (ВШЭ), Валерий Костенок (РГУ имени Косыгина) и недавний выпускник МФТИ Айдар Губайдулин. Кроме этого, семь месяцев находится в СИЗО аспирант МГУ Азат Мифтахов, которого силовики обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России».

Мы считаем обвинения в «массовых беспорядках» совершенно не обоснованными и полагаем, что и закон, и здравый смысл требуют прекращения дела. Даже если это не будет сделано, мы выступаем за скорейшее освобождение из СИЗО студентов-узников. На время следствия арест должен быть заменён подпиской о невыезде, — подчеркнули в «Университетской солидарности».

Профсоюз призывает преподавателей вузов начать учебный год «с жеста солидарности со студентами-политзаключёнными, находящимися сейчас в СИЗО».

Каждый из нас может на своих первых занятиях поставить на стол табличку со списком студентов-узников или написать их имена и вузы на доске, — заявили в объединении.

Как писал News.ru, ранее серию одиночных пикетов устроили студенты МФТИ. Акция проводилась в поддержку выпускника вуза и фигуранта дела о «массовых беспорядках» и «применении насилия» к силовикам на акции 27 июля Айдара Губайдулина.