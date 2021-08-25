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Приятная встреча: канцлер Австрии оценил переговоры с Лавровым

23:50, 25 августа 2021
Приятная встреча: канцлер Австрии оценил переговоры с Лавровым Себастьян Курц Фото: photonews.at/Georges Schneider/Twitter/Global Look Press
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Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил встречу в Вене с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он рассказал в Twitter.

Приятно было сегодня провести в Вене встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров мы уделили внимание совместной борьбе с COVID-19, Афганистану, Белоруссии, экономике, гражданскому обществу и культурному сотрудничеству, — говорится в сообщении Курца.

Он добавил, что также с российским министром, который находится с официальным визитом в Австрии 25—26 августа, обсуждал отношениям между ЕС и Россией.

Ранее стало известно, что Себастьян Курц в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за инициативы в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и вакцину «Спутник V».

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