Российская политика не терпит самодеятельности. То, что может стать местной экзотикой, всегда имеет шанс обернуться приговором. Самодеятельность требует согласования. Шаг в сторону расценивается как призыв к экстремизму.

2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск Якутского психоневрологического диспансера, разрешив принудительную госпитализацию местного шамана Александра Габышева. Напомним, мужчина прославился прошлой осенью, когда отправился пешком в Москву, чтобы провести на Красной площади обряд для «изгнания Путина». Он почти дошёл до Иркутска, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов и самолётом возвращён в пункт отправления. После было уголовное дело об экстремизме, а в правозащитной организации Amnesty International шамана назвали «узником совести».

В начале октября «Правозащита Открытки» сообщила, что экспертиза признала шамана невменяемым. К зиме, так и не предъявив ему обвинения, власти Габышева отпустили, он снова пошёл на столицу, но далеко уйти не смог: из Читы его опять вернули в Якутск. Адвокат Ольга Тимофеева рассказывала журналистам, что шаман «номинально свободен, но фактически находится под надзором». А 12 мая около 20 сотрудников ОМОНа (всё-таки борьба с потусторонними силами — дело серьёзное) ворвались в его дом и увезли мужчину в психиатрическую больницу, не предъявив никаких документов и даже не дав ему обуться.

Позже в документах было указано, что с 12 по 29 мая он проходил «добровольное лечение» в стационаре психоневрологического диспансера. 29 мая Габышев подал на имя главврача заявление об отказе от дальнейшей госпитализации, после чего из медиков этого учреждения была сформирована комиссия, которая моментально признала его опасным для себя и окружающих. И вот сегодня суд решил поместить его на принудительное лечение. При этом правозащитники сообщают, что в исковом заявлении вместо оценки состояния здоровья Габышева говорится, что шаман «страдает переоценкой своей личности», что вообще не является диагнозом. А главная его проблема в том, что он хочет «навредить правительству, называет президента демоном и антихристом».

Сторону мужчины заняла мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая в соцсетях отметила «избирательную карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой».

На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ лечение. Каждый из нас, уверена, знает пару-тройку таких в городе, — написала она и напомнила, что вступая в должность, обещала «охранять права и свободы человека и гражданина».

Но, как видим, даже позиция главы города Габышеву не помогла.

Совершенно непонятно, чего ради власти так вцепились в этого шамана и на ровном месте своими руками создали «узника совести». И нельзя заподозрить в этом какую-то острую нелюбовь именно к шаманам: в прошлом августе они большой толпой собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд призвания дождя и потушить леса. А до этого в Иркутской области на костре сожгли пять туш верблюдов, чтобы «обеспечить укрепление России и её народов», и дело закончилось лишь штрафом в три тысячи рублей от Россельхознадзора.