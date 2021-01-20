Президенты РФ и Белоруссии обсудили борьбу с пандемией

https://static.news.ru/photo/9c91c166-5b39-11eb-8100-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент России Владимир Путин в среду, 20 января, провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Национальные лидеры обсудили взаимодействие стран в рамках Союзного государства. Также Путин и Лукашенко поговорили о борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Кремля. Отмечается, что президенты в ходе разговора обсуждали актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

В том числе они касались взаимодействия в рамках Союзного государства. Также в беседе была затронута тема противодействия распространению коронавирусной инфекции, — передаёт сообщение ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, плодотворным и конструктивным назвал российско-белорусское взаимодействие в различных областях премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Об этом сообщила его пресс-служба.

Таким образом глава белорусского правительства охарактеризовал отношения двух стран в ходе встречи с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.