На 14 февраля запланировано голосование по второму думскому чтению конституционных поправок. Оно уже переносилось. И, как говорится, отступать уже некуда. Время поджимает. Во-первых, тянуть до лета со всенародным голосованием нельзя — интерес к реформам просто пропадёт, да и электорат окажется демобилизованным огородами и отпусками. А в сентябре — выборы 17 губернаторов и двух десятков законодательных региональных собраний. Местным элитам будет не до Конституции.

Сейчас говорят о том, что голосование может пройти 22-23 апреля. Не исключено, что и в будний день. Если, конечно, этот день не объявят выходным, что упростит голосование работников бюджетных учреждений и госкорпораций. А это совершенно новая электоральная ситуация и для страны, и для самого президента, который явно делает на беспрецедентное для современной России мероприятие большую ставку. И дело даже не в сути реформ и изменения конфигурации власти, которая частично проистекает из предложенных поправок.

Для президента просто архиважно постоянно получать поддержку большинства населения. Ведь ни для кого не является большим секретом, что высокий рейтинг доверия к Владимиру Путину, является реальной основой всей действующей политической системы страны. Президент остаётся основой легитимности всей пирамиды власти. А потому несколько пафосное выражение — «Путин и есть Россия» — справедливо как раз в части легитимизации политической системы. Собственно, и голосование по поправкам должно, в первую очередь, подтвердить это постулат. А уж конституционное положение о госсовете, которое так усиленно интригует всех наших мыслителей, выглядит просто деривативом от решения главной задачи мероприятия.

Словом, Владимир Путин в некотором смысле вновь ставит на кон свою репутацию, рейтинг доверия. И хоть много ныне разговоров о том, что поправки идут пакетом и что население поддержит, скорее, конституирование социальных инициатив типа индексации пенсий и утверждения МРОТ. А значит, и весь комплекс предложенных поправок. Но ведь президенту нужна не просто победа, а убедительное подтверждение своей правоты. В этой связи утверждается, что желательный результат голосования не просто поддержка пакета, но явка не менее 50% при общем уровне одобрения не ниже 70% пришедших на участки или проголосовавших через интернет. Иными словами, цель — повторить в чем-то итоги последних президентских выборов, показать, что в отношении президента все остается на прежнем уровне.

Притом, желательно, чтобы результат выглядел бы чистыми без подозрений в подтасовках и манипуляциях. Но связывая свое имя с предстоящим голосованием, президент явно подставляет себя под удар. Недаром уже вспоминают, как после проигранного Шарлем де Голлем в 1969 году референдума по реформе местного самоуправления создатель пятой республики во Франции был вынужден по моральным соображениям подать в отставку. Так что, напряжение, царящее ныне в высших сферах нашей власти, понять можно. Равно как и мужество Путина, который не может не понимать, что оппозиция воспользуется случаем для призывов массово голосовать «против». Тут уж Алексей Навальный достанет их архива свое «умное голосование».

Пока даже неофициозный Левада-центр дает положительный прогноз для Кремля. Но в оставшееся время схватка вокруг основ политического режима предстоит непростая.