https://static.news.ru/photo/b0269a56-cbe5-11e9-a08d-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: president.pl

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил необходимость сохранения антироссийских санкций. Об этом он заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Я заверил президента, что он может рассчитывать на мою поддержку, если говорить о суверенитете и территориальной целостности Украины, — цитирует его ТАСС .

Дуда раскритиковал действия России в отношении Украины и заявил, что политика санкций должна продолжаться до тех пор, пока Москва не начнёт соблюдать международное право. Важным шагом для нормализации российско-украинских отношений польский лидер назвал обмен заключёнными.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новый пакет антироссийских санкций США, которые вступили в силу 26 августа. По его словам, Россия переживёт новые ограничительные меры так же, как и все предыдущие. Политик выразил мнение, что страна только усилится под новыми санкциями и продолжит своё стремительное развитие, писал News.ru.