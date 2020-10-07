Президент Азербайджана считает, что мировым лидерам надоели звонки Пашиняна

https://static.news.ru/photo/53357df8-0898-11eb-a56f-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян теряет свои позиции в глазах мировых лидеров в вопросе карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сегодня, когда конфликт перешёл в активную фазу и когда армянский премьер-министр, я вижу, уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками, видно, кто имеет потенциал для урегулирования, — сказал Алиев.

По его словам, гарантами долгосрочного мира должны быть те, кто имеет потенциал для урегулирования и кого Азербайджан уважает за достоинство, справедливость и искренность. Среди них, уточнил он, республика видит Турцию и Россию.

Сотрудничество между великой державой Россией и великой державой Турцией, которая является членом НАТО, намного более искреннее, прочное, эффективное, чем сотрудничество между Турцией и другой страной — членом НАТО, которое постоянно в чём-то обвиняет Турцию, — считает Алиев.

Он добавил, что мир изменился и это новые политические реалии, поэтому необходимо исходить из этого, а не «каких-то догм», передаёт Первый канал.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана сообщил, что Россия и Турция должны осуществлять посредничество по Нагорному Карабаху в постконфликтный период, это является прагматичным подходом.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.