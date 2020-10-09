Премьеры России и Армении отметили важность урегулирования в Карабахе

https://static.news.ru/photo/35c3c2e4-0a27-11eb-93a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Главы правительств России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на полях межправсовета ЕАЭС обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

По данным пресс-службы российского кабмина, в ходе беседы премьер-министры особо подчеркнули важность скорейшего прекращения боевых действий в регионе.

Также они обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества РФ и Армении в таких сферах, как энергетика, транспорт и промышленность, отметили необходимость реализации совместных перспективных проектов и углубления взаимодействия в ЕАЭС, а также мер по борьбе с распространением коронавируса.

Как писал NEWS.ru, до встречи Мишустина и Пашиняна завершилось заседание глав правительств стран — членов ЕАЭС в узком и широком составе. Российский премьер в своём выступлении, в частности, отметил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить боевые действия и начать дипломатическое урегулирование, и РФ готова оказывать этому содействие совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.