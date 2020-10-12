Премьер будет руководить из президиума

Итак, план восстановления национальной экономики утверждён всеми, включая президента, который в конце мая просил его доработать, внеся некоторые коррективы. Как и ожидалось, акцент в 139-страничном документе сделан на милую душе Михаила Владимировича полнейшую цифровизацию всей страны, означающую перевод взаимоотношений учреждений власти, бизнеса и простых граждан в прозрачную сферу электроники, по примеру ФНС, ставшей ныне кузницей привилегированных кадров для правительства.

Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Для кого-то из числа скептиков это означает появление «цифрового концлагеря». Когда все данные о гражданах, их доходах, расходах, изменениях в личной жизни будут концентрироваться, превращая жизнь миллионов в своеобразное «застеколье». Для оптимистов, наоборот, такие процессы — предвестник управленческой революции, которая приведёт не просто к резкому сокращению нашего перенаселённого аппарата всех уровней, но и легко высветит неэффективность его отдельных звеньев и даже отдельных чиновников.

Но это технический аспект намечаемых реформ, на осуществление которых предполагается выделять по восемь миллиардов рублей ежегодно, увеличив этот бюджет как раз в восемь раз. В принципе, такой подход позволит говорить о Михаиле Мишустине не просто как о техническом премьере, но о техническом премьере в квадрате. Вот только, пожалуй, ни один из его предшественников в Белом доме не был так органично связан с провозглашаемой программой выхода из нынешней непростой ситуации и последующим ростом, как Мишустин. В этом смысле, в его выдвижении было куда меньше политики, чем в назначениях его коллег. Хотя выясняется, сторонником его прихода на Краснопресненскую набережную, как утверждают, был глава президентской администрации Антон Вайно. Так что это не был в чистом виде экспромт Владимира Путина. Но премьер пришёл как чистой воды технократ, который, однако, со временем увеличивает свой политический вес. Отсюда и разговоры о превращении его то в нового лидера «Единой России», вместо «токсичного Медведева», то в потенциального преемника. Во всяком случае, поручаемые премьеру дипломатические миссии значительно расширяют его влияние на стратегические решения.

Так или иначе, но Мишустин не просто получает карт-бланш на свои действия, но и заранее прописанный большой временной период на их реализацию. Тем более что в утверждённой программе нет абсолютно чётко зафиксированных сроков. Это ли не признак высокого президентского доверия.

Интересен ещё один чисто организационный аспект. Программа заодно утверждает и создание президиума правительства. Речь фактически идёт о возвращении к ещё советской традиции малого Совнаркома и президиума Совета министров СССР. Иными словами, Мишустин хотел бы повысить эффективность принятия решений и сокращение сроков различных согласований. Конечно, будет крайне интересно увидеть состав такого президиума, своеобразного кабинета в правительстве, и тем более, проследить за дальнейшими кадровыми решениями премьера.

Существует предположение, что, несмотря на все пандемийные ограничения, небывалая его активность в поездках по стране (Мишустин уже посетил тринадцать регионов) связана не только с желанием своими глазами, без разных фильтров увидеть положение дел на местах, но и с надеждой найти в провинции перспективных управленцев, способных работать в цифровом формате.