Председательство в ЕАЭС перешло новой стране

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Казахстан с 1 января 2021 года стал страной-председателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сменив Белоруссию.

В качестве приоритетных вопросов республика обозначила полноценную реализацию договора о союзе, устранение барьеров и развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.

Главы государств ЕАЭС 11 декабря согласовали стратегические направления развития союза до 2025 года. Подписать документ планировалось на саммите в мае, однако по предложению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева документ доработали, сообщает Sputnik Казахстан.

Мы добились принятия стратегии в нужном нам формате: исключили 246 мероприятий, противоречащих национальным интересам, и добились включения 106 мероприятий и инициатив «нужного нам содержания», — заявлял министр торговли республики Бахыт Султанов.

ЕАЭС был сформирован в 2015 году как международная организация, которая обеспечивает свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной экономической политики. В него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Как писал NEWS.ru, ранее глава кабмина Белоруссии Роман Головченко заявил о необходимости более активного сотрудничества в рамках ЕАЭС по постепенному возобновлению сообщения между государствами.