https://static.news.ru/photo/4728126a-4e7f-11ea-b276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joana Kruse/imago stock&people/Global Lopok Press

Кабинет министров Шри-Ланки одобрил продление программы бесплатных виз для туристов из 48 стран. С момента прекращения действия упрощённого режима прошло 12 дней.

С соответствующим предложением выступил министр туризма и авиации страны, говорится на сайте кабмина. Правительство приняло во внимание увеличение потока путешественников в период действия программы и утвердило её продление.

Согласно постановлению, бесплатные визы будут выдавать с 1 февраля по 30 апреля, однако оно принято только 12 февраля.

Как писал NEWS.ru, в тот же день посольство Шри-Ланки сообщило, что визы для въезда в государство для россиян снова стали платными.

Бесплатные визы были введены в августе 2019 года, когда после терактов туристический поток в республику упал. Оформить документы без оплаты могли граждане 45 стран, включая Россию.