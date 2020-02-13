Кабинет министров Шри-Ланки одобрил продление программы бесплатных виз для туристов из 48 стран. С момента прекращения действия упрощённого режима прошло 12 дней.
С соответствующим предложением выступил министр туризма и авиации страны,
Согласно постановлению, бесплатные визы будут выдавать с 1 февраля по 30 апреля, однако оно принято только 12 февраля.
Как писал NEWS.ru, в тот же день посольство Шри-Ланки сообщило, что визы для въезда в государство для россиян снова стали платными.
Бесплатные визы были введены в августе 2019 года, когда после терактов туристический поток в республику упал. Оформить документы без оплаты могли граждане 45 стран, включая Россию.
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