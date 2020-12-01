Правительство определило состав совета директоров «Почты России»

https://static.news.ru/photo/93a47bd6-33e1-11eb-be3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В составе совета директоров «Почты России» произошли изменения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Этим документом прекращаются полномочия ряда членов совета директоров и утверждается его новый состав из девяти человек сроком на пять лет. Председателем назначен помощник президента РФ Максим Орешкин. Об изменениях сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в структуру включены вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководитель Минцифры Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, председатель общественной организации «Профсоюз работников связи России» Анатолий Назейкин и заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Независимыми директорами назначены председатель правления ВТБ Андрей Костин и председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, ранее руководивший «Почтой России».

Помимо этого, членами совета директоров назначены представители Совета Федерации и Госдумы. Это заместитель председателя Совфеда Николай Журавлёв и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях в работе МФЦ и расширении перечня предоставляемых услуг. Согласно нововведениям, в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы в ведомства и организации в цифровом формате.