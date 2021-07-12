Правительство и Совбез по-разному смотрят на миграционную реформу

В обсуждении законопроекта МВД об условиях въезда и пребывания иностранцев в России участвует администрация президента, рассказал NEWS.ru информированный источник. Эту информацию подтвердил собеседник в рабочей группе по документу, по словам которого, разработчики инициативы столкнулись с разными подходами к дальнейшему развитию миграционной политики в РФ. Условный силовой блок, в который входит Совбез и представители ряда регионов, требуют отказаться от либерализации законодательства в этой сфере. Гражданские ведомства, напротив, положительно оценивают упрощение порядка въезда в Россию.

Источник NEWS.ru в рабочей группе рассказал, что законопроект активно дорабатывается при участии МВД. Совет безопасности «жёстко высказал» свою позицию по документу, но правительство хочет добиться либерализации законодательства.

У нас есть рабочая группа, в неё в том числе входят Минтруд и МВД. Но МВД поручили готовить [законопроект], поскольку [в нём] есть силовая составляющая, — рассказал собеседник.

Другой источник NEWS.ru рассказал, что после событий в Афганистане и теперь в Казахстане администрация президента поддержала Совет безопасности и теперь либерализации в миграционной сфере не предвидится. При этом собеседник в рабочей группе настаивает, что всё ещё обсуждаются как позиции «за», так и «против».

Сегодня у нас борются две позиции. Задача — найти некий компромисс, — подчеркнул он.

По его словам, в результате должен быть принят объёмный законопроект, касающийся условий въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, который сейчас готовится. После этого власти будут вносить поправки в другие законодательные акты, нормативные акты о процедурах и другие документы.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Изначально планировалось внести законопроект в Госдуму в декабре, но участники рабочей группы поняли, что документ ещё не готов. Планируется, что документ поступит в нижнюю палату к лету, хотя жёстких временных рамок у рабочей группы нет.

NEWS.ru направил запрос о законопроекте в пресс-службу МВД.

В 2018 году в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия «должна пойти по пути либерализации всего, что связано с сферой приобретения российского гражданства». По его мнению, возвращённые из-за границы соотечественники и люди, которые «считают себя кровно связанными с русским миром», помогли бы решить демографические проблемы в стране.

Мне даже неловко слушать о том, что до сих пор существует проблема с трудоустройством. Мы уже неоднократно обращались к этому вопросу. И я уже давал поручения миграционной службе обратить на это внимание, сделать соответствующие предложения и отрегулировать эти вопросы в действующем законе, — говорил он, обращаясь к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

К 2020 году было принято восемь законов, упрощающих въезд в Россию. Это и сокращение срока рассмотрения заявлений на получение гражданства по упрощённой процедуре, и бессрочный вид на жительство (ВНЖ), и расширение круга претендентов на этот документ.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Однако в начале 2022 года начальник ГУ МВД по вопросам миграции Валентина Казакова дала интервью, в котором рассказала, что ведомство усиливает контроль за пребыванием и работой мигрантов в России. Кроме того, с 29 декабря вступил в силу закон, согласно которому все прибывающие в РФ иностранцы должны пройти дактилоскопию и медосвидетельствование. Источник NEWS.ru уверен, что в дальнейшем требования к иностранцам в России будут ужесточаться.

Законопроект МВД о правилах въезда в Россию впервые представили в качестве концепции в 2020 году как выполнение данного в 2018 году поручения президента. В 2021 году текст законопроекта был вынесен на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных актов. Законопроект предполагает значительное изменение действующей системы въезда в Россию. В том числе он отменяет разрешение на временное пребывание (РВП) — документ, по которому мигранты должны прожить в России не меньше года, чтобы претендовать на вид на жительство (ВНЖ). Вместо этого предлагается внедрить три миграционных режима: краткосрочного пребывания (до 90 дней в году), долгосрочного пребывания (больше 90 дней в году, но без ВНЖ) и постоянного проживания.

Вне зависимости от миграционного режима иностранец, приезжающий в Россию, должен будет подписать «соглашение о лояльности». В таком документе будет указано, что он не намерен участвовать в экстремистских организациях и выходить на не согласованные с властями акции протеста.

Кроме того, законопроект предусматривает создание ID-карты с электронным носителем, единой для всех иностранцев в РФ. Каждая такая карта должна быть зарегистрирована в реестре мигрантов, что позволит её обладателю устроиться на работу. При этом принимать на работу иностранцев смогут только работодатели из специального реестра Роструда, построенного на платформе существующего сервиса «Работа в России». Каждая компания из реестра должна будет отчитываться о найме и увольнении каждого мигранта в трёхдневный срок.