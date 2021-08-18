Познер назвал необъяснимый поступок Горбачёва

Телеведущий Владимир Познер в беседе с журналистами «Комсомольской правды» прокомментировал бездействие президента СССР Михаила Горбачёва перед событиями августовского путча 1991 года.

Горбачёв был сторонником и инициатором этого нового Союзного договора. То, что он уехал в отпуск до подписания договора, это была ошибка, для меня труднообъяснимая. Горбачёв не мог не знать о том, что что-то такое готовится. Так что для меня этот поступок необъяснимый, — заявил Познер.

Ведущий отметил, что ГКПЧ не получил поддержки народа, а противниками стали москвичи, которые стали свидетелями попытки госпереворота. По мнению Познера, благодаря им первый президент России Борис Ельцин смог отстоять свою власть.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что за развал Советского Союза ответственны организаторы августовского путча 1991 года. Он отметил, что путч провалился, но ослабил позиции президента СССР и значительно усложнил сохранение Союза.