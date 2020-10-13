Посольство России призвало Госдеп раскрыть получателей денег от США

https://static.news.ru/photo/a7b98310-0dde-11eb-ba27-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Посольство России в США обратилось к Госдепу с призывом раскрыть данные о том, какие организации получают американское финансирование, добавив, что такое поведение было бы по-настоящему прозрачным.

Сообщение с таким призывом было размещено в Twitter посольства России в США. Обращение российских дипломатов к Госдепу стало своего рода ответом на более раннее требование со стороны внешнеполитического ведомства США раскрывать данные о финансировании из-за рубежа, когда таковое имеет место.

Мы призываем Госдеп следовать политике истинной прозрачности — раскрывать получателей американского финансирования. Тех, кто влияет на политические процессы в других странах, — сказано в сообщении.

We call on the @StateDept to pursue a true transparency policy - to reveal the recipients of #US funding. Those who influence political processes in other countries. https://t.co/d0cdiMx047 pic.twitter.com/h9IYpfBvK5 — Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) October 13, 2020

Как сообщал NEWS.ru, Госдеп ранее потребовал от всех организаций, сотрудничающих с ним, раскрывать источники зарубежного финансирования, если оно имеет место. Посольство России в США также прикрепило к своей записи пост пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортагус, которая сделала соответствующее заявление.

Её босс Майк Помпео ранее подчёркивал, что такие данные помогут Госдепу понимать, с кем нужно сотрудничать, а с кем — нет. Глава Госдепа отметил, что среди всех иностранных структур его интересуют те, что связаны с Китаем и Россией, так как обе эти страны якобы «стремятся оказать влияние на американскую внешнюю политику через лоббистов, внешних экспертов и научно-исследовательские организации».

Помпео ранее также отреагировал на избрание России в СПЧ ООН, назвав решение Вашингтона покинуть этот орган ранее правильным, так как в Совет теперь вошли страны с «ужасающими характеристиками» в сфере прав человека — Россия, Китай и Куба.