Посольство России призвало Госдеп раскрыть получателей денег от США

Сообщение с таким призывом было размещено в Twitter посольства России в США. Обращение российских дипломатов к Госдепу стало своего рода ответом на более раннее требование со стороны внешнеполитического ведомства США раскрывать данные о финансировании из-за рубежа, когда таковое имеет место.

We call on the @StateDept to pursue a true transparency policy - to reveal the recipients of #US funding. Those who influence political processes in other countries. https://t.co/d0cdiMx047 pic.twitter.com/h9IYpfBvK5