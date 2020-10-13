Помпео: США рады выходу из СПЧ ООН, так как туда попала «ужасная» Россия

https://static.news.ru/photo/63aeb0d2-0d9d-11eb-988d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo/Global Look Press

Решение США выйти из Совета по правам человека (СПЧ) ООН в 2018 году оказалось правильным, так как затем в этот орган попали страны с «ужасающими характеристиками» в области прав человека — Россия, Куба и Китай, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Глава Госдепа отметил, что США ещё в бытность свою в СПЧ ООН, а также сразу после выхода оттуда призвали все страны реформировать этот орган. Помпео сказал, что к Вашингтону в ООН не прислушались, а затем и вовсе приняли в СПЧ Россию, Китай и Кубу, сообщает ТАСС.

К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня ГА ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу, — сказал Помпео, припомнив ООН также избрание в СПЧ Венесуэлы.

Госсекретарь США добавил, что выбор СПЧ в пользу этих стран подтверждает, что Вашингтон поступил верно, покинув орган.

По его словам, США «глубоко разочарованы» избранием в СПЧ ООН России, так как эта страна наряду с Китаем и Кубой является «злостным нарушителем» прав человека. Сам факт принятия Москвы в ряды членов СПЧ является фарсом, считает он.

Как сообщал NEWS.ru, 13 октября на пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН Россия была избрана членом Совета ООН по правам человека. Решение было принято 158 голосами. Вместе с Россией в состав СПЧ на трёхлетний период вошли Куба, Китай и ещё 14 стран, включая Украину, Францию, Великобританию, Боливию и ряд других.

США при этом уже давно занимают критическую позицию по отношению к СПЧ ООН, фактически игнорируя работу главной организации в мире, занимающейся вопросами прав человека. Например, Вашингтон не только вышел из СПЧ ООН, но и перестал отвечать на официальные письма организации по вопросам соблюдения прав человека в США.