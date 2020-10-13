Россия избрана членом Совета ООН по правам человека

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На пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН Россия была избрана членом Совета ООН по правам человека. Решение принято 158 голосами.

Как сообщает ТАСС, на трёхлетний период были избраны 15 стран: Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Украина, Узбекистан, Великобритания.

Выборы проводятся путём тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов, то есть большинство голосов членов ООН, насчитывающей 193 государства, — заявил представитель председателя Генассамблеи ООН Бренден Варма.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США прекратил отвечать на запросы и обращения СПЧ ООН, касающиеся возможных случаев нарушения прав человека на территории страны. Администрация американского президента проигнорировала 13 официальных запросов от независимых экспертов по всему миру.

Кроме того, с самого начала президентства Дональда Трампа Белый дом не продлил экспертам ООН приглашения для посещения территории государства. При отсутствии официального визита специалисты не могут опубликовать доклад о стране и представить его на СПЧ ООН, писал NEWS.ru.