Посольство РФ в Литве назвало необоснованной высылку дипломатов

https://static.news.ru/photo/434ba286-a45c-11eb-85f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение литовских властей о высылке российских дипломатов из страны является немотивированным. Об этом РБК заявили в посольстве России в Вильнюсе.

Посольство негативно оценивает это решение, так как оно идёт вразрез с заявлениями некоторых литовских политиков о развитии сотрудничества. Это решение немотивированное, так как нет доказательств фактов о причастности высылаемых людей к противоправной деятельности в Литве, — заявили в дипмиссии.

В посольстве уже получили уведомления об объявлении дипломатов персонами нон грата. Сотрудники должны будут покинуть страну в течение семи дней.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. О соответствующих решениях объявили министры иностранных дел республик.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.