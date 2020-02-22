https://static.news.ru/photo/26292da2-553b-11ea-bb69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США/facebook.com

Дипломаты США бездоказательно обвиняют Россию и прибегают «к методам бульварных журналистов», заявили в посольстве РФ в США в ответ на обвинения в кибератаках в Грузии.

Прискорбно, что в США всё реже вспоминают о том, что есть нормы международного права, в соответствии с которыми обвинения в адрес суверенных государств необходимо сопровождать доказательствами, — говорится в опубликованном сообщении дипмиссии в Facebook.

Там также отметили, что Россия готова к диалогу по актуальным вопросам, однако «коллеги на предметные дискуссии не идут».

Инцидент с кибератакой произошёл 28 октября. Пострадало около 15 тысяч сайтов на территории Грузии. В их числе и официальный интернет-ресурс президента страны Саломе Зурабишвили. Также пострадали сайты грузинских телеканалов. Причём некоторые компьютеры были выведены из строя хакерами настолько, что их невозможно восстановить.

Как ранее писал NEWS.ru, российское диппредставительство в Оттаве назвало «русофобской ложью» заявление канадского МИДа о якобы причастности Москвы к хакерским атакам против Тбилиси.