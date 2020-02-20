https://static.news.ru/photo/da482eb2-5470-11ea-9af2-fa163e074e61_660.jpg Здание посольства Российской Федерации в Канаде (Оттава) Фото: SimonP/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Российское диппредставительство в Оттаве назвало «русофобской ложью» заявление канадского МИДа о якобы причастности Москвы к хакерским атакам против Тбилиси. Соответствующее заявление дипломаты опубликовали в Twitter.

Ещё один случай русофобской неправды и лжи, которые Канада распространяет совместно с Грузией и США, — сказано в ответе посольства РФ.

Сотрудники диппредставительства также заявили, что претензии Оттавы просто «фейк» и призвали не усугублять «и без того ослабленные отношения между странами».

Another piece of Russophobic lies and fakes spread by Ottawa in concert with Tbilisi and Washington. Highly deplorable and reprehensible policy furtherly degrading already weakened Russia-Canada relations pic.twitter.com/a1iSYEXfBT — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) February 21, 2020

Инцидент с кибератакой произошёл 28 октября. Пострадало около 15 тысяч сайтов на территории Грузии. В их числе и официальный интернет-ресурс президента страны Саломе Зурабишвили. Также пострадали сайты грузинских телеканалов. Причём некоторые компьютеры были выведены из строя хакерами настолько, что их невозможно восстановить.