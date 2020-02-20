https://static.news.ru/photo/da482eb2-5470-11ea-9af2-fa163e074e61_660.jpgЗдание посольства Российской Федерации в Канаде (Оттава)Фото: SimonP/CC BY-SA 3.0/Wikimedia
Российское диппредставительство в Оттаве назвало «русофобской ложью» заявление канадского МИДа о якобы причастности Москвы к хакерским атакам против Тбилиси. Соответствующее заявление дипломаты опубликовали в Twitter.
Ещё один случай русофобской неправды и лжи, которые Канада распространяет совместно с Грузией и США, — сказано в ответе посольства РФ.
Сотрудники диппредставительства также заявили, что претензии Оттавы просто «фейк» и призвали не усугублять «и без того ослабленные отношения между странами».
Another piece of Russophobic lies and fakes spread by Ottawa in concert with Tbilisi and Washington. Highly deplorable and reprehensible policy furtherly degrading already weakened Russia-Canada relations pic.twitter.com/a1iSYEXfBT
Инцидент с кибератакой произошёл 28 октября. Пострадало около 15 тысяч сайтов на территории Грузии. В их числе и официальный интернет-ресурс президента страны Саломе Зурабишвили. Также пострадали сайты грузинских телеканалов. Причём некоторые компьютеры были выведены из строя хакерами настолько, что их невозможно восстановить.
Ранее, как писал NEWS.ru, МИД РФ назвал вбросом обвинения Великобритании в причастности России к кибератакам в Грузии. В министерстве выразили сожаление, что Тбилиси продолжает сохранять «линию на демонизацию России» в условиях и без того непростых двусторонних отношений. Все обвинения в причастности к инциденту, имевшему место 28 октября 2019 года, строятся в духе highly likely (очень вероятно. — NEWS.ru), подчеркнул МИД.