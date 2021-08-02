Посол РФ: американцы пытаются «предстать в белых фраках» за счёт России

Попытки США обвинить в проблеме с дипломатами Россию, а самим предстать в «белых фраках», вызывают недоумение. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в Facebook.

Дипломат отметил, что условия работы его российских коллег в США продолжают ухудшаться. Кроме того, Антонов обвинил представителя Госдепа в том, что он ввёл в заблуждение журналистов касательно реального положения дел в работе российских дипломатов.

Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьёзному разговору с журналистами и ввёл их в заблуждение в отношении истинного положения дел, — отметил посол России.

Так он прокомментировал высказывания главы пресс-службы Госдепартамента о требовании Москвы для посольства Соединённых Штатов более не нанимать на работу местный персонал.

Россия призывает США возобновить равноправный взаимоуважительный диалог по визовым вопросам. Только за последние дни РФ выдала 22 визы сотрудникам посольства США в Москве, в ответ получила только продление визы советника-посланника, добавил Антонов.

Покинуть США или обратиться за продлением визы должны российские дипломаты, которые три года проработали в США. При этом каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Об этом ранее сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.