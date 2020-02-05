Рост поддержки федеральных властей в связи с последними инициативами президента Владимира Путина приведёт к усилению вновь назначенных врио губернаторов, а также расширит электоральную базу «Единой России». Об этом говорится в аналитическом докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в январе 2020 года». Тенденция уже отразилась на положении исполняющих обязанности глав Иркутской области и Еврейской автономной области, которые в январе упрочили свои позиции в рейтинге влияния — Игорь Кобзев переместился с 65-го на 60-е место, а Ростислав Гольдштейн прибавил восемь пунктов, заняв 73-ю строчку.

Ключевыми событиями января, повлиявшими на федеральную политику в отношении регионов, эксперты АПЭК назвали смену состава российского правительства и послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Так, в докладе отмечается, что после обращения главы государства к парламентариям наблюдается некоторый рост общественной поддержки федеральных властей. По мнению авторов, снижение протестных настроений в масштабе страны будет «как минимум в первой половине 2020 года усиливать позиции вновь назначенных врио губернаторов в диалоге с региональными элитами». Эта тенденция отразилась и на традиционном рейтинге влияния глав регионов, в котором заметно усилились позиции исполняющих обязанности руководителей субъектов РФ.

Многие врио губернаторов несколько усилили своё влияние на фоне «политического наступления» Владимира Путина, заявившего масштабную социальную программу и конституционную реформу. Логика этого усиления очевидна: усиливается федеральная власть — консолидируется власть региональная. Дмитрий Орлов гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций

Авторы доклада отметили, что продолжается восходящий тренд для назначенных на должности осенью 2019 года врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, который перемещается с 83-го на 75-е место, и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, упрочившего своё положение на пять пунктов (с 65-го на 60-е место).

В число факторов, определивших уровень влияния губернаторов, эксперты включили также повышение ответственности глав регионов за публичные шаги и высказывания, реализацию инвестиционных проектов, меры по развитию социальной и транспортной инфраструктуры. В докладе отмечается, что история отставки Михаила Игнатьева с поста руководителя Чувашии после решения президиума Генсовета «Единой России» об исключении этого чиновника из партии будет воспринята как важный сигнал не только региональными, но и муниципальными элитами. По мнению авторов, в течение 2020 года с высокой вероятностью будет наблюдаться стремление представителей региональных и муниципальных элит усилить своё влияние в партии.

В свою очередь вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский в разговоре с NEWS.ru особо отметил тенденцию роста ответственности губернаторов перед федеральным центром.

Игорь Кобзев kremlin.ru

Наряду с растущим вниманием к реализации национальных проектов, ужесточаются требования к публичной ответственности. Об этом свидетельствовал казус с Михаилом Игнатьевым и комментарий Владимира Путина в связи с ним. И это создаёт развилку, в том числе для рейтингов — реальным влиянием будут обладать те губернаторы, кто в состоянии нести всю полноту ответственности. Ростислав Туровский вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, напротив, не видит оснований для усиления позиций именно врио губернаторов. По его словам, здесь скорее можно говорить о повышении роли губернаторского корпуса в целом с учётом предложенных президентом поправок в Конституцию РФ.

В первую очередь, региональная повестка будет зависеть сейчас от повышающейся роли Госсовета и в целом губернаторского корпуса. Вторым фактором, который будет влиять и на губернаторов, и на регионы, можно назвать национальные проекты. Эти два фактора будут ключевыми, третий фактор, который пока менее важен в региональной повестке, но тем не менее он возникнет, это предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму. Говорить же отдельно, что врио губернаторов каким-то образом сейчас повысят свою капитализацию, как минимум, странно. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Буквально накануне, отвечая на вопрос NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что ротация губернаторского корпуса в России носит плановый характер. По её словам, если в регионе поддерживают руководителя и у него зафиксированы хорошие рейтинги и результаты работы, то он может идти на новый срок, в противном случае возможна смена губернатора.