Рост поддержки федеральных властей в связи с последними инициативами президента Владимира Путина приведёт к усилению вновь назначенных врио губернаторов, а также расширит электоральную базу «Единой России». Об этом говорится в аналитическом докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в январе 2020 года». Тенденция уже отразилась на положении исполняющих обязанности глав Иркутской области и Еврейской автономной области, которые в январе упрочили свои позиции в рейтинге влияния — Игорь Кобзев переместился с 65-го на 60-е место, а Ростислав Гольдштейн прибавил восемь пунктов, заняв 73-ю строчку.
Ключевыми событиями января, повлиявшими на федеральную политику в отношении регионов, эксперты АПЭК назвали смену состава российского правительства и послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Так, в докладе отмечается, что после обращения главы государства к парламентариям наблюдается некоторый рост общественной поддержки федеральных властей. По мнению авторов, снижение протестных настроений в масштабе страны будет «как минимум в первой половине 2020 года усиливать позиции вновь назначенных врио губернаторов в диалоге с региональными элитами». Эта тенденция отразилась и на традиционном рейтинге влияния глав регионов, в котором заметно усилились позиции исполняющих обязанности руководителей субъектов РФ.
Многие врио губернаторов несколько усилили своё влияние на фоне «политического наступления» Владимира Путина, заявившего масштабную социальную программу и конституционную реформу. Логика этого усиления очевидна: усиливается федеральная власть — консолидируется власть региональная.
Авторы доклада отметили, что продолжается восходящий тренд для назначенных на должности осенью 2019 года врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, который перемещается с 83-го на 75-е место, и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, упрочившего своё положение на пять пунктов (с 65-го на 60-е место).
В число факторов, определивших уровень влияния губернаторов, эксперты включили также повышение ответственности глав регионов за публичные шаги и высказывания, реализацию инвестиционных проектов, меры по развитию социальной и транспортной инфраструктуры. В докладе отмечается, что история отставки Михаила Игнатьева с поста руководителя Чувашии после решения президиума Генсовета «Единой России» об исключении этого чиновника из партии будет воспринята как важный сигнал не только региональными, но и муниципальными элитами. По мнению авторов, в течение 2020 года с высокой вероятностью будет наблюдаться стремление представителей региональных и муниципальных элит усилить своё влияние в партии.
В свою очередь вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский в разговоре с NEWS.ru особо отметил тенденцию роста ответственности губернаторов перед федеральным центром.
Наряду с растущим вниманием к реализации национальных проектов, ужесточаются требования к публичной ответственности. Об этом свидетельствовал казус с Михаилом Игнатьевым и комментарий Владимира Путина в связи с ним. И это создаёт развилку, в том числе для рейтингов — реальным влиянием будут обладать те губернаторы, кто в состоянии нести всю полноту ответственности.
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, напротив, не видит оснований для усиления позиций именно врио губернаторов. По его словам, здесь скорее можно говорить о повышении роли губернаторского корпуса в целом с учётом предложенных президентом поправок в Конституцию РФ.
В первую очередь, региональная повестка будет зависеть сейчас от повышающейся роли Госсовета и в целом губернаторского корпуса. Вторым фактором, который будет влиять и на губернаторов, и на регионы, можно назвать национальные проекты. Эти два фактора будут ключевыми, третий фактор, который пока менее важен в региональной повестке, но тем не менее он возникнет, это предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму. Говорить же отдельно, что врио губернаторов каким-то образом сейчас повысят свою капитализацию, как минимум, странно.
Буквально накануне, отвечая на вопрос NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что ротация губернаторского корпуса в России носит плановый характер. По её словам, если в регионе поддерживают руководителя и у него зафиксированы хорошие рейтинги и результаты работы, то он может идти на новый срок, в противном случае возможна смена губернатора.
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