«Полный кирдык»: Белоусов рассказал о первом разговоре с Грефом о пандемии

https://static.news.ru/photo/a492f3fc-c6c9-11eb-92b3-96000091f725_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, как российские власти узнали о надвигающейся на страну пандемии коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале журналиста кремлёвского пула Дмитрия Смирнова.

По словам вице-премьера в один из воскресных дней ему позвонил глава Сбербанка Герман Греф.

Говорит: «Тут полный кирдык, мы сейчас общались с китайцами, там просто катастрофа. У них валится производство, этот вирус всех косит. Нужно срочно закрывать страну, иначе будет поздно», — привёл диалог Белоусов.

Политик также отметил, что затем он позвонил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. До этого с ней связался Греф. Тогда и было решено собрать оперативный штаб. Ухань «изолировали» и не спешили раскрывать какую-либо информацию.

Устроить диалог с населением — это правильно, но если люди поймут, что мы тоже ничего не знаем, а что-то надвигается, получим панику со всеми вытекающими последствиями, — заключил вице-премьер.

26 мая глава Белого дома Джо Байден поручил разведывательному сообществу в течение 90 дней представить окончательную версию происхождения коронавирусной инфекции. Отмечается, что разведчики объединилось вокруг двух вероятных сценариев распространения коронавируса, но пока не пришли к окончательному выводу по этому вопросу.