https://static.news.ru/photo/d5896448-4b58-11ea-b75f-fa163e074e61_660.jpg Шпицберген Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Поведение руководства Норвегии продиктовано страхом из-за российского присутствия на Шпицбергене. Так считает политический эксперт Дмитрий Журавлев.

Причиной такого вывода стала реакция Осло на обвинения Москвы в нарушении договора об архипелаге из-за нанесения участков, расположенных в пределах действия соглашения, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов шельфа.

По мнению Журавлёва, норвежские власти не хотят, чтобы россиян вообще не было на Шпицбергене. Из-за этого представители руководства королевства «ведут себя как хамящие подростки», приводит его слова РИА Новости.

Россия лишь отвечает на действия, нарушающие требования документа, когда выносит обвинения в адрес Осло, — пояснил эксперт.

Журавлёв при этом не считает, что ситуация может закончится вооружённым конфликтом. А вот идею перезаключить договор политолог назвал бессмысленной. По мнению эксперта, сторонам достаточно лишь обговорить условия соглашения и убедиться в дальнейшем их выполнении.

4 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров направил послание своему норвежскому коллеге Ине Эриксен Сёрейде по случаю 100-летия подписания договора об архипелаге и предложил провести двусторонние консультации для устранения ограничений деятельности российских организаций на Шпицбергене.

Как писал NEWS.ru, ранее норвежская сторона ответила на претензии российской стороны по архипелагу.