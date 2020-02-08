Поведение руководства Норвегии продиктовано страхом из-за российского присутствия на Шпицбергене. Так считает политический эксперт Дмитрий Журавлев.
Причиной такого вывода стала реакция Осло на обвинения Москвы в нарушении договора об архипелаге из-за нанесения участков, расположенных в пределах действия соглашения, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов шельфа.
По мнению Журавлёва, норвежские власти не хотят, чтобы россиян вообще не было на Шпицбергене. Из-за этого представители руководства королевства «ведут себя как хамящие подростки»,
Россия лишь отвечает на действия, нарушающие требования документа, когда выносит обвинения в адрес Осло, — пояснил эксперт.
Журавлёв при этом не считает, что ситуация может закончится вооружённым конфликтом. А вот идею перезаключить договор политолог назвал бессмысленной. По мнению эксперта, сторонам достаточно лишь обговорить условия соглашения и убедиться в дальнейшем их выполнении.
4 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров направил послание своему норвежскому коллеге Ине Эриксен Сёрейде по случаю 100-летия подписания договора об архипелаге и предложил провести двусторонние консультации для устранения ограничений деятельности российских организаций на Шпицбергене.
Как писал NEWS.ru, ранее норвежская сторона ответила на претензии российской стороны по архипелагу.
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