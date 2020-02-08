https://static.news.ru/photo/5997d92c-4b0e-11ea-ac7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

В МИД Норвегии подтвердили получение письма с претензиями к Осло в нарушении обязательств по договору о Шпицбергене. Об этом заявила госсекретарь департамента связи Эудун Халворсен.

По мнению российской стороны, Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа».

Халворсен согласен с тем, что у России были возражения против выделения блоков для нефтяной деятельности на норвежском континентальном шельфе, передаёт портал Е24.

Однако из формулировки договора ясно следует, что положения применяются только к сухопутным территориям, причем в территориальных водах, то есть в 12 морских милях от исходных линий. Об этом Норвегия сообщила России, — пояснил госсекретарь.

4 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров направил послание своему норвежскому коллеге Ине Эриксен Сёрейде по случаю 100-летия подписания договора об архипелаге и предложил провести двусторонние консультации для устранения ограничений деятельности российских организаций на Шпицбергене.

Как писал NEWS.ru, ранее посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене.