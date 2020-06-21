С ним не сравнится никто: политолог оценил шансы на пятый срок Путина

https://static.news.ru/photo/ad0268fa-b3ca-11ea-86ed-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Alexey Filippov/Kremlin Pool

Возможность того, что Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на пятый президентский срок, очень велика. Такое мнение высказал экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

По его словам, это «весьма вероятное и, в общем-то, ожидаемое решение».

При этом, отметил эксперт, высока и вероятность того, что большинство россиян кандидатуру Путина поддержит.

На российском политическом ландшафте вряд ли можно найти сравнимую с ним по политическому авторитету фигуру, которая могла бы претендовать на высший пост государства, — цитирует Колганова сайт телеканала «360».

Ранее российский лидер заявил, что не исключает вероятность своего участия в следующих выборах президента. Он уточнил, что это произойдет в том случае, если поправки к Конституции страны будут одобрены гражданами страны.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. 25 июня начнётся онлайн-голосование.

В списке — несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Как писал NEWS.ru, изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.