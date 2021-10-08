Политолог назвал зелёную энергетику основной проблемой кризиса в ЕС

Цены на газ в Европе бьют все антирекорды и достигают значения почти в $2000 за тысячу кубометров. Немецкий политолог Александр Рар считает главной причиной кризиса провал «зелёных» сделок Евросоюза на рынке энергетики, передают «Народные Новости».

Главная беда в том, что в Европе политики свою вину не видят и не хотят её признавать, потому что могут потерять доверие избирателей. Реальность показала, что зелёная энергетика ещё не готова. Её можно внедрять шаг за шагом, но не ломая всё, что было прежде. Что сейчас и делают европейцы, — пояснил Рар.

Он добавил, что Россия будет только в выигрыше от ошибки европейских политиков в сфере энергетики. По его словам, Европа в скором времени «будет судорожно закупать новые объёмы газа в России», потому что возобновляемые источники энергии пока что неспособны заменить голубое топливо. Рар выразил уверенность в том, что Европе понадобится и российский уголь, от чего Москва, опять же, будет в выигрыше.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Евросоюз активнее сотрудничать с Россией в условиях роста цен на газ, так как, по его словам, российский газопровод «Северный поток — 2» был создан в том числе и для повышения энергетической безопасности Европы.