https://static.news.ru/photo/77f5c164-d533-11e9-8c3a-fa163e074e61_660.jpg Константин Малофеев Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Скандал, связанный с действиями генерального прокурора Болгарии, говорит о том, что в правящей элите страны происходит раскол. Глава надзорного ведомства и руководитель МИДа пытаются разрушить отношения между Москвой и Софией, над которыми работают лидеры республики — президент Румен Радев и премьер Бойко Борисов, заявил замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев.

Политолог добавил, что кризис в европейской стране сигнализирует о том, что министр иностранных дел и генпрокурор являются «прямыми агентами западных спецслужб».

Мы понимаем, что за этим стоят западные спецслужбы, что Болгария является несамостоятельной страной, к сожалению <...> Я очень надеюсь, что те, кто участвовал в этой провокации, пойдут под суд, — цитирует Малофеева « Царьград ».

По словам главы Генпрокуратуры Болгарии Сотира Цацарова, Государственное агенство нацбезопасности на 10 лет закрыло въезд в страну исполнительному директору общества «Двуглавый орёл» Леониду Решетникову. А затем аналогичные санкции применили против самого Малофеева.

Кроме того, в сентябре текущего года болгарские силовики задержали по подозрению в шпионаже секретаря Национального движения «Русофилы» Юрия Борисова. Дело было заведено в начале июля.

Позже лидеру организации — Николаю Малинову — предъявили обвинение в шпионаже в пользу Кремля, писал News.ru.