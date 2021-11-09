Политолог: Кремль пока не настроен на «ковидные отставки» губернаторов

Глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов заявил, что не стоит ожидать отставок губернаторов российских субъектов из-за текущей ситуации с коронавирусом. Эксперт добавил, что в Кремле не настроены на разбор полётов и поиск «не справившихся с пандемией» в губернаторском корпусе. Об этом сообщает URA.RU в своём Telegram-канале.

Любое наказание виновных может дестабилизировать систему на несколько месяцев. Кроме того, никто не знает, как именно надо бороться с ковидом. Главное для власти — показать, что она видит проблему и не бездействует, — пояснил Виноградов.

Известно, что глава правительства РФ Михаил Мишустин потребовал кратно увеличить объёмы тестирования на COVID-19 во всех регионах страны.

Ранее доктор медицинских наук, врач-терапевт Роман Горенков заявил, что многократная вакцинация не спасёт россиян от коронавируса. По мнению эксперта, проводить ревакцинацию необходимо через полгода — «не раньше и не позже».

Он добавил, что, если в повторной вакцинации есть необходимость, сначала нужно получить результаты анализов с количеством антител в организме. При этом он призвал не придумывать собственные схемы, так как медики уже признали лучшие варианты вакцинации.